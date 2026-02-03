Пятилетний мальчик разбился насмерть на тюбинге Во Владивостоке пятилетний мальчик погиб во время катания на тюбинге

Во Владивостоке пятилетний мальчик погиб во время катания на тюбинге в районе улицы Карьерной, сообщила прокуратура Приморского края. В ведомстве заявили о начале проверки по факту случившегося.

31 января 2026 года пятилетний мальчик в результате катания на тюбинге в районе улицы Карьерной во Владивостоке получил тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Ребенок скончался в карете скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура взяла расследование на контроль. В рамках проверки ведомство установит все обстоятельства случившегося и даст оценку соблюдению законодательства о защите жизни и здоровья детей, а также обеспечению безопасных условий для их досуга.

Ранее брянские поисковики сообщали, что операция по поиску провалившихся под лед детей на реке Десне, которые катались на тюбинге, продолжается почти две недели. Добровольцы отметили, что в минувшие выходные в ней приняли участие около 200 человек.