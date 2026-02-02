Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 13:39

«Мы хотим одного»: в Брянске продолжают искать провалившихся под лед детей

В Брянске спасатели и волонтеры две недели ищут провалившихся под лед детей

Шеврон поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Шеврон поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Операция по поиску провалившихся под лед детей на реке Десна в Брянске продолжается почти две недели, сообщил региональный поисковый отряд «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что в минувшие выходные в ней приняли участие около 200 добровольцев. Местный бизнес оказывает волонтерам посильную помощь.

К нам приходят местные жителя с горячими пирожками и вязаными носками. Рестораны привозят обеды. Бизнес помогает камерами, бурами, топливом. Когда за прошедшие выходные на поиск вышло около 200 человек, мы поняли: весь город сплотился в нашей общей беде. Не осталось равнодушных. Мы все хотим одного — найти под этой толщей льда пропавших детей, — сообщили в отряде.

Спасателям и волонтерам активно помогают рыбаки и местные жители. Также в поисках участвует специальная группа из Ленинградской области, которая привезла с собой специальное оборудование. С помощью техники удалось изучить более 45 квадратных метров подводного пространства. Всего на данный момент обследовано уже более 56 «квадратов» акватории, для чего было пробурено почти 66 тыс. лунок.

Двое несовершеннолетних провалились под лед на реке Десна в Брянске 20 января. Инцидент произошел днем в Бежицком районе города рядом с жилым комплексом в микрорайоне Московский. Дети катались на тюбингах-«ватрушках» на берегу реки. Прокуратура организовала проверку по данному факту, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

