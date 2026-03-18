Эксперты назвали страны, не рекомендованные для российских туристов

Россиянам не рекомендовано посещать восемь стран Ближнего Востока, заявил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко на пресс-конференции «10 млрд убытков. Как геополитика меняет туристический рынок?» в пресс-центре НСН. По его словам, в список входят Сирия, Израиль, Бахрейн, ОАЭ и другие государства, передает корреспондент NEWS.ru.

Если ссылаться к тому постановлению, который подписал премьер, там восемь стран. Это все страны Ближнего Востока, они известны. То есть это Объединенные Арабские Эмираты, это Оман, это Кувейт, это Катар, это Иран, это Сирия, Израиль, Бахрейн, Саудовская Аравия, — сказал Осауленко.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян добавил к списку Пакистан, Сирию, Ливан и Ирак. Кроме того, до сих пор действует запрет по Иордании, заключил Осауленко.

Ранее глава «Турпомощи» заявил, что в РФ не будут думать о путешествиях на Ближний Восток до тех пор, пока война не закончится. По его словам, в постановлении правительства по ограничению туризма указаны как минимум восемь стран.

Осауленко отметил, что конфликт на Ближнем Востоке уже начал влиять на стоимость авиабилетов, и российским туристам стоит готовиться к дальнейшему подорожанию перелетов. По словам эксперта, авиакомпании постепенно повышают цены, причем это касается не только направлений, связанных с зоной ближневосточного конфликта. Осауленко пояснил, что причиной стал рост стоимости нефти на мировом рынке, что напрямую отражается на цене топлива — бензина и керосина.