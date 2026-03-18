18 марта 2026 в 17:49

В России готовят неожиданный сюрприз для олимпийцев и паралимпийцев

Дегтярев анонсировал увеличение выплат для олимпийцев и паралимпийцев

Михаил Дегтярев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Министерство спорта подготовило проект по увеличению выплат для призеров зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, заявил глава министерства Михаил Дегтярев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что обновленный порядок выплат будет утвержден в ближайшее время, сообщает пресс-служба Кремля.

Чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционные вознаграждения. По вашему поручению, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, мы готовим индексацию, — добавил Дегтярев.

В ходе доклада министр подчеркнул значимость достижений атлетов, особенно отметив успех паралимпийской сборной, занявшей третье место в общекомандном зачете с восемью золотыми наградами. Ранее за золотую медаль Паралимпиады спортсменам полагалось 4 млн рублей, за серебро — 2,5 млн, а за бронзу — 1,7 млн рублей, однако новые нормативы предполагают увеличение этих цифр.

Ранее депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила NEWS.ru, что победители и призеры обязательно будут достойно вознаграждены. На встрече с паралимпийцами в ГУМе она подчеркнула, что все парламентарии аплодировали российским спортсменам стоя.

олимпиады
Михаил Дегтярев
Минспорт
чемпионы
выплаты
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

