В России готовят неожиданный сюрприз для олимпийцев и паралимпийцев Дегтярев анонсировал увеличение выплат для олимпийцев и паралимпийцев

Министерство спорта подготовило проект по увеличению выплат для призеров зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, заявил глава министерства Михаил Дегтярев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что обновленный порядок выплат будет утвержден в ближайшее время, сообщает пресс-служба Кремля.

Чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получат традиционные вознаграждения. По вашему поручению, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, мы готовим индексацию, — добавил Дегтярев.

В ходе доклада министр подчеркнул значимость достижений атлетов, особенно отметив успех паралимпийской сборной, занявшей третье место в общекомандном зачете с восемью золотыми наградами. Ранее за золотую медаль Паралимпиады спортсменам полагалось 4 млн рублей, за серебро — 2,5 млн, а за бронзу — 1,7 млн рублей, однако новые нормативы предполагают увеличение этих цифр.

Ранее депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила NEWS.ru, что победители и призеры обязательно будут достойно вознаграждены. На встрече с паралимпийцами в ГУМе она подчеркнула, что все парламентарии аплодировали российским спортсменам стоя.