21 января 2026 в 10:45

Подросток проломил череп, катаясь на тюбинге во Владивостоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подросток врезался в бетонную стену во время катания на тюбинге во Владивостоке, сообщили в травматологическом центре российского города. Отмечается, что 13-летний ребенок проломил череп, что вызвало кровоизлияние в мозг.

Я помню, как сел в тюбинг, покатился, а потом — темнота, — рассказал мальчик.

Ему поставили диагноз «тяжелая комбинированная травма»: контузия головного мозга с образованием участков поражения в височной области, множественные переломы костей черепа, включая височную и затылочную кости, внутричерепное кровоизлияние вследствие удара, кровотечение из уха. Кроме того, у подростка оказались закрытая травма грудной клетки, повреждение плечевого сустава и ярко выраженное состояние шока.

Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских призвал штрафовать родителей, которые разрешают детям кататься на тюбингах в опасных местах. По его словам, ответственность за стихийные катания на «ватрушках» должны нести не только представители местной администрации. В борьбу с опасными горками следует вовлекать неравнодушных граждан, добавил он.

