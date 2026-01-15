Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 10:04

В России придумали, как повысить безопасность катания на тюбингах

Депутат Альшевских призвал ввести штрафы за опасное катание детей на тюбингах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы Андрей Альшевских в беседе с «Парламентской газетой» призвал штрафовать родителей, которые разрешают детям кататься на тюбингах в опасных местах. По его словам, ответственность за стихийные катания на «ватрушках» должны нести не только представители местной администрации.

Любой родитель заинтересован в благополучии и здоровье своего ребенка. И если он сознательно выводит ребенка на горку, видя, что она упирается в проезжую часть, выходит на заледеневшую реку, ведет в кусты или посреди нее растет дерево — то он, по сути, подвергает несовершеннолетнего опасности. Здесь уже должна быть соответствующая ответственность, — высказался Альшевских.

При этом в целях повышения безопасности он призвал усилить контроль и за местной властью. Парламентарий также предложил вести именно системную борьбу с нелегальными горками. По его мнению, пресекать подобное нужно не в рамках условных рейдов раз в месяц, а регулярно. Кроме того, в борьбу с опасными горками следует вовлекать простых граждан.

Ранее во Владимире погиб девятилетний мальчик во время катания на тюбинге с друзьями. Ребенок внезапно вылетел за пределы дороги в овраг, из-за чего получил тяжелые травмы. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу.

дети
родители
тюбинги
штрафы
