Девятилетний мальчик погиб после катания на тюбинге Во Владимире девятилетний мальчик погиб после катания на тюбинге с друзьями

Девятилетний мальчик погиб во Владимире после катания на тюбинге с друзьями, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. Там отметили, что ребенок внезапно вылетел за пределы дороги в овраг, из-за чего получил тяжелые травмы. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу.

Малолетний катался на тюбинге с друзьями <…>, в ходе чего вылетел за пределы дороги в овраг и получил телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Ранее в Кировской области в результате ДТП погиб 10-летний мальчик. Ребенок катался на тюбинге, который был привязан к движущемуся автомобилю. Трагедия произошла в воскресенье, 22 декабря, на автодороге Кикнур — Шапта в Кикнурском районе.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что зимой в России может быть разработан и утвержден ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки. Целью этой инициативы является установление четких стандартов безопасности для производства и эксплуатации зимнего инвентаря.