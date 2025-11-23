В Госдуме хотят ввести ГОСТ на тюбинги этой зимой В Госдуме хотят ввести ГОСТ на тюбинги этой зимой

ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки может появиться в России зимой, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, это делается для гарантий безопасности эксплуатации зимнего инвентаря.

В рамках технического комитета по безопасным детским площадкам мы разработали ГОСТ на тюбинги. Из данного ГОСТа следует, что у нас все тюбинги и тюбинговые горки будут классифицированы, — сказала Буцкая.

Ранее стало известно, что последний месяц 2025 года ознаменуется для водителей в России целым рядом нововведений. Так, с 1 декабря эксплуатация автомобиля без зимней резины станет нарушением, за которое придется заплатить штраф в размере 500 рублей. Также начнет действовать новая методика расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, которые ввозятся из-за рубежа. Льгота будет распространяться только на машины мощностью до 160 л. с., а вот авто с более производительным двигателем попадут под высокий коммерческий тариф.

Тем временем метеоролог и синоптик Александр Ильин сообщил, что жителей европейской части России ожидает аномально холодная и снежная зима, периоды морозов будут сменяться непродолжительными оттепелями. Специалист отметил, что особо верить в пугающие прогнозы зарубежных коллег о невероятных морозах не стоит. По-настоящему точный прогноз можно будет составить только в последние 10 дней перед зимой, когда станут видны все погодные нюансы.