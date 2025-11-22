Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 07:21

Водителям напомнили, какие нововведения ждут их с 1 декабря

Autonews.ru: с 1 декабря езда на машине без зимней резины станет нарушением

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Последний месяц 2025 года ознаменуется для водителей в России целым рядом нововведений. Так, с 1 декабря эксплуатация автомобиля без зимней резины станет нарушением, за которое придется заплатить штраф в размере 500 рублей, сообщает Autonews.ru.

Также с 1 декабря в РФ начнет действовать новая методика расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, которые ввозятся из-за рубежа. Льгота будет распространяться только на машины мощностью до 160 л. с., а вот авто с более производительным двигателем попадут под высокий коммерческий тариф.

Кроме того, некоторым водителям придется заменить удостоверения. Дело в том, что во время пандемии коронавируса государство несколько раз автоматически продлевало права, срок которых истекал с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года. Но теперь все удостоверения, срок которых истекал в указанный период, должны быть заменены до конца декабря. Штраф за нарушение составит от пяти до 15 тыс. рублей.

Ранее Верховный суд России утвердил запрет на управление автомобилем после употребления катинонов, содержащихся в некоторых лекарственных препаратах. Суд первой инстанции оштрафовал и лишил водительских прав мужчину, у которого в крови обнаружили эти вещества.

водители
штрафы
машины
утильсбор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп озвучил мысли по поводу решения Грин уйти из конгресса США
Украинские БПЛА атаковали сразу шесть районов Ростовской области
Украинских офицеров уличили в бегстве из Вильчи у Волчанска
Под Красноармейском найден тайник ВСУ с химическим оружием
Лютые морозы до −40 градусов придут в некоторые регионы на выходных
Россиянам объяснили, опасны ли одноразовые стаканы для кофе
В Пензенской области отменили план «Ковер»
Водителям напомнили, какие нововведения ждут их с 1 декабря
Мошенники в России еще не использовали биометрию
Суд арестовал автомобиль звезды фильма «Гардемарины, вперед!»
В Европе рассказали, как прошла встреча с делегацией США
Глава «Лаборатории Касперского» объяснил, почему ИИ не существует
Собачий холод до −35, снег и метели: погода в России 24–30 ноября
Росреестр внес предложение по поводу возврата квартир обманутым продавцам
Боевики похитили более 200 учеников в нигерийской школе
«Пытается блефовать»: Трамп рассказал о стратегии Зеленского
Символика сна о кабане: важные знаки и предсказания
Электросчетчики в РФ будут автоматически передавать показания
Юрист ответил, чем грозит строительство ледяной горки во дворе
Бойцы ВС России за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр
Семья и жизнь

Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.