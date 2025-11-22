Водителям напомнили, какие нововведения ждут их с 1 декабря Autonews.ru: с 1 декабря езда на машине без зимней резины станет нарушением

Последний месяц 2025 года ознаменуется для водителей в России целым рядом нововведений. Так, с 1 декабря эксплуатация автомобиля без зимней резины станет нарушением, за которое придется заплатить штраф в размере 500 рублей, сообщает Autonews.ru.

Также с 1 декабря в РФ начнет действовать новая методика расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, которые ввозятся из-за рубежа. Льгота будет распространяться только на машины мощностью до 160 л. с., а вот авто с более производительным двигателем попадут под высокий коммерческий тариф.

Кроме того, некоторым водителям придется заменить удостоверения. Дело в том, что во время пандемии коронавируса государство несколько раз автоматически продлевало права, срок которых истекал с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года. Но теперь все удостоверения, срок которых истекал в указанный период, должны быть заменены до конца декабря. Штраф за нарушение составит от пяти до 15 тыс. рублей.

Ранее Верховный суд России утвердил запрет на управление автомобилем после употребления катинонов, содержащихся в некоторых лекарственных препаратах. Суд первой инстанции оштрафовал и лишил водительских прав мужчину, у которого в крови обнаружили эти вещества.