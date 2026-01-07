Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 12:55

Штрафы для водителей за одно нарушение удвоятся с 9 января

В России штрафы за перевозку детей без автокресел вырастут вдвое с 9 января

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобиле без автокресла или других удерживающих устройств увеличатся вдвое с 9 января, сообщает ТАСС. Поправки внесены в статью 12.23 КоАП РФ.

Согласно новым нормам, размер административного штрафа составит: для водителей — 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 200 тыс. рублей. Особый порядок установлен для самозанятых водителей такси: для них штраф за перевозку детей без автокресла приравнивается к штрафу для должностных лиц и составит 50 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов для банков за нарушение прав потребителей. Документ призван усилить защиту прав клиентов финансовых услуг и снизить риск нарушений.

До этого Мосгордума приняла решение об увеличении штрафа за безбилетный проезд в городском транспорте до 5 тыс. рублей. Также за провоз ручной клади, превышающей габариты бесплатного провоза, устанавливаются санкции в размере 1 тыс. рублей. Кроме того, появились штрафы за открывание дверей вагона во время движения.

