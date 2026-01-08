Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 09:00

Россиянам рассказали, что грозит за вынос новогодней елки на мусорку

Эксперт по ЖКХ Бондарь: вынос новогодней елки на мусорку грозит штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вынос новогодней елки на мусорку может обернуться штрафом для россиян, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, оставленное у обычного контейнера дерево часто квалифицируется как нарушение правил обращения с отходами.

После новогодних праздников многие сталкиваются с вопросом, как правильно расстаться с лесной красавицей, чтобы не получить неожиданный штраф. Натуральные деревья обычно признаются крупногабаритным мусором, когда их размер превышает полметра. Если просто оставить целую елку в обычном баке для мелких пакетов, это могут посчитать нарушением экологических правил. Такие действия регулируются статьей 8.2 КоАП РФ, которая описывает наказания за ошибки при обращении с отходами. Для обычного человека сумма взыскания может составить от двух до трех тысяч рублей, — пояснил Бондарь.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что за оставленные на улице остатки пиротехники предусмотрен административный штраф в размере трех тысяч рублей. По его словам, в случае повторного выявления факта нарушения сумма взыскания будет увеличена до пяти тысяч рублей.

