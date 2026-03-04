Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 18:51

Крупнейшие банки России предложили изменить критерии массовых звонков

Сбер, «Альфа-банк» и Совкомбанк выступили против платной маркировки звонков

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Сбер, Альфа-Банк и Совкомбанк предложили однократно передавать сведения о маркировке звонков в платформу верификации телефонных вызовов вместо заключения платных договоров с каждым оператором связи. Соответствующая инициатива прозвучала в связи с тем, что в Госдуме готовится ко второму чтению законопроект «Антифрод 2.0», передает «Коммерсант».

В пресс-службе Сбера уточнили, что информация о маркировке может однократно направляться в систему «Антифрод», оператором которой выступает Главный радиочастотный центр. Оттуда данные автоматически поступают оператору абонента и самому абоненту. Банки отмечают, что все операторы уже подключены к этой платформе, и она успешно применяется для борьбы с подменой номеров.

Предлагаемый механизм позволит избежать дополнительных расходов для бизнеса и исключит создание неравных условий для операторов. На данный момент, по информации участников рынка, операторы предлагают тариф в размере 0,25 рубля за каждую попытку вызова от банков. Это означает, что при больших объемах обзвона расходы могут быть значительными.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать подмену номера для звонков россиянам, маскируясь под короткие номера известных банков, таких как Сбер (900), ВТБ (1000) или Газпромбанк (400). В Сбере отметили, что аферисты не могут использовать непосредственно номер 900, но могут звонить с похожих комбинаций, например, +900.

банки
Россия
операторы
звонки
законопроекты
