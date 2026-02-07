Мошенники научились имитировать номера банков Лазарева: аферисты могут звонить с коротких номеров якобы от имени банков

Мошенники используют подмену номера для звонков россиянам, маскируясь под короткие номера известных банков, таких как Сбер (900), ВТБ (1000) или Газпромбанк (400), рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. По ее словам, зная доверие клиентов к этим номерам, злоумышленники пытаются выманить персональные данные и деньги.

Увидев звонок или сообщение с этого номера или с короткого номера, очень на него похожего, граждане забывают об осторожности и доверяют информации от оператора или из сообщения, — уточнила Лазарева.

Короткие номера банков клиенты используют для звонков в контакт-центр и получения SMS-уведомлений, поэтому такой идентификатор вызывает у них больше доверия. Мошенники, используя технологии IP-телефонии и специальные сервисы, могут подменить номер на экране телефона жертвы, создав иллюзию звонка из банка.

В Сбере подтвердили, что мошенники не могут использовать непосредственно номер 900, но могут звонить с похожих комбинаций, например, +900 или с заменой цифр на буквы. Для защиты рекомендуется сохранить настоящий номер банка в телефонной книге — тогда подмененный номер отобразится иначе.

Несмотря на работу системы «Антифрод» Роскомнадзора и блокировки операторов, большая часть мошеннических звонков идет из-за рубежа через сим-боксы. Это усложняет борьбу с ними.

Ранее сообщалось, что в Сети необходимо с подозрением относиться к новым контактам. Злоумышленники могут искать жертв в игровых чатах и тематических сообществах.