Омбудсмен Львова-Белова рассказала, как безопасно пользоваться интернетом

В Сети необходимо с подозрением относиться к новым контактам, пишет «Татар-информ» со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Она отметила, что злоумышленники могут искать жертв в игровых чатах и тематических сообществах.

Сообщения от имени правоохранительных органов или других ведомств, особенно в мессенджерах, – повод усомниться и прекратить общение, – подчеркнула Львова-Белова.

Омбудсмен также отметила, что нельзя передавать другим пользователям банковские данные, SMS-коды, логины и пароли. Она призвала не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее замруководителя по информационной безопасности Никита Блисс рассказал, что россиянам не следует выбрасывать старые банковские карты, так как личные данные могут попасть к мошенникам. Он посоветовал деактивировать карту, разрезать чип и магнитную полосу.