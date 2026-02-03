Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026

Россиянам рассказали, почему нельзя выбрасывать банковские карты

IT-эксперт Блисс: выброшенная банковская карта может стать добычей мошенников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Россиянам не следует выбрасывать старые банковские карты, так как личные данные могут попасть к мошенникам, предупредил RT замруководителя по информационной безопасности Никита Блисс. Он посоветовал деактивировать карту, разрезать чип и магнитную полосу.

На любой карте выбиты все необходимые для списания средств реквизиты: номер, срок действия, имя держателя и CVV-код. Даже если стереть CVV-код перед утилизацией, злоумышленники могут использовать номер карты и личные данные владельца для фишинга или целенаправленной социальной инженерии, — рассказал он.

Тем временем Центробанку предложили ограничить действие некоторых банковских карт Visa и Mastercard, в частности оплату товаров и услуг. Он напомнил, что эти платежные системы ушли из России еще в 2022 году.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили посоветовал владельцам банковских карт Visa и Mastercard как можно скорее их заменить. Причина — истечение срока действия ключевых сертификатов безопасности, что повышает уязвимость карт перед мошенниками.

