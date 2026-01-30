Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 04:41

Финансист раскрыла, что нужно делать с картами Visa и Mastercard

Финансист Валишвили призвала в срочном порядке менять карты Visa и Mastercard

Пластиковые кредитные карты VISA Пластиковые кредитные карты VISA Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Владельцам банковских карт Visa и Mastercard нужно как можно скорее их заменить, рассказала агентству ПРАЙМ доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Причина — истечение срока действия ключевых сертификатов безопасности, что повышает уязвимость карт перед мошенниками.

С 1 января прошлого года у карт этих международных платежных систем истек срок действия сертификатов. Они отвечают за шифрование данных.

Это не означает, что картой нельзя оплатить покупки. Главным образом встает вопрос безопасности. Именно поэтому банки рекомендуют заменить карты. Длительное их использование увеличивает риск кражи данных, — указала эксперт.

Старые карты с большей вероятностью уже могут быть скомпрометированы в базах мошенников и обладают более слабой защитой по сравнению с новыми образцами. Хотя Банк России не установил жестких временных рамок для обязательной замены таких карт, затягивать с этим не стоит.

Ранее сообщалось, что в прошлом году кибермошенники похитили у россиян 280–285 млрд рублей. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления в Совете Федерации отметил, что количество звонков не сократилось, но граждане стали более бдительными.

Visa
Mastercard
банковские карты
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по гигиене рассказала о нюансах уборки квартиры зимой
Оператор дрона спас сослуживцев от гексакоптера ВСУ
Возвращение в Россию, Акиньшина, обман мошенников: как живет Козловский
Украину уличили в сокращении списка «непризывных» категорий
Готье рассказал, кто может стать прижизненным донором почки
Британские ВМС подняли в воздух авиацию из-за российского сухогруза
«Мы настаиваем»: Трамп пригрозил Канаде пошлинами из-за одного вопроса
Пентагон заключил контракт на обслуживание переданных Украине F-16
Финансист раскрыла, что нужно делать с картами Visa и Mastercard
Пластика, бездетность, безразличие к Украине: как живет Олег Меньшиков
Трамп ввел чрезвычайное положение из-за Острова свободы
Юрист рассказал, из какого жилья могут выселить за частые скандалы
«Застывший во времени» дом нашли в Британии
В РАНХиГС озвучили размер пособия по безработице после индексации
В Токио украли набитые деньгами чемоданы
Тайная свадьба, молчание об СВО, карьера: где сейчас певица Елка
Блэкаут в Киеве поднял спрос на дрова и печки
Трамп сделал обнадеживающее заявление по Украине
Россиянам ответили, что грозит за заряд электрокара в многоэтажке
«Сложный выбор»: в Саудовской Аравии оценили экономическую ситуацию в ЕС
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.