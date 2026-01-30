Финансист раскрыла, что нужно делать с картами Visa и Mastercard

Финансист раскрыла, что нужно делать с картами Visa и Mastercard Финансист Валишвили призвала в срочном порядке менять карты Visa и Mastercard

Владельцам банковских карт Visa и Mastercard нужно как можно скорее их заменить, рассказала агентству ПРАЙМ доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Причина — истечение срока действия ключевых сертификатов безопасности, что повышает уязвимость карт перед мошенниками.

С 1 января прошлого года у карт этих международных платежных систем истек срок действия сертификатов. Они отвечают за шифрование данных.

Это не означает, что картой нельзя оплатить покупки. Главным образом встает вопрос безопасности. Именно поэтому банки рекомендуют заменить карты. Длительное их использование увеличивает риск кражи данных, — указала эксперт.

Старые карты с большей вероятностью уже могут быть скомпрометированы в базах мошенников и обладают более слабой защитой по сравнению с новыми образцами. Хотя Банк России не установил жестких временных рамок для обязательной замены таких карт, затягивать с этим не стоит.

Ранее сообщалось, что в прошлом году кибермошенники похитили у россиян 280–285 млрд рублей. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления в Совете Федерации отметил, что количество звонков не сократилось, но граждане стали более бдительными.