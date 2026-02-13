Эксперт предупредил об опасности переводов на карту от мошенников

При неожиданном, «ошибочном» поступлении денег на карту нельзя переводить полученные средства на свои же накопительные счета, на другие карты или снимать наличные, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. По его словам, любое движение таких средств может быть расценено правоохранителями как соучастие в отмывании денег.

Ничего не делайте с полученными деньгами. Не переводите их на другой свой счет, на другую свою карту или на накопительный счет, не снимайте их через банкомат и так далее. Если вы запустите эти деньги в оборот, пускай даже неумышленно, то данную операцию уже можно будет трактовать как преступление. В этом случае клиенты банка могут столкнуться с проблемами, хотя они никакого злого умысла не имели, — сказал Сироткин.

По словам эксперта, главная ошибка жертвы — вступать в диалог с лжеотправителем. Мошенники используют шантаж и угрозы, требуя вернуть деньги «с процентами» или перевести их по новым реквизитам — на номер телефона или другую карту. Ни в коем случае нельзя реагировать на эти звонки и сообщения, подчеркнул Сироткин.

Вместо этого, по его словам, следует немедленно обратить в банк — через горячую линию, чат в приложении или личный визит. Сотрудники кредитной организации зафиксируют операцию и инициируют процедуру возврата отправителю. Если же отправитель начинает угрожать или предлагает «вознаграждение» за обналичивание, то нужно незамедлительно обращаться в полицию, добавил Сироткин.

Ранее сообщалось, что «закрашивание» фотографии банковской карты в редакторе телефона не всегда надежно скрывает данные. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили, что в некоторых случаях мошенники все же могут восстановить исходный снимок.