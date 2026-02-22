Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 12:49

В Совете Федерации высказались об ошибочных заморозках банковских переводов

Шейкин: при ошибочной заморозке перевода должны предоставить схему разблокировки

Банки должны предоставлять своим клиентам четкие инструкции по разблокировке денежных средств, которые были ошибочно заблокированы, заявил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. По его словам, которые приводит ТАСС, люди должны понимать, как им следует поступать, если они оказываются в подобных ситуациях.

Любая блокировка должна сопровождаться для клиента четкой инструкцией: каким образом необходимо ему поступить, чтобы разблокировать денежные средства, которые были заблокированы по ошибке, — отметил Шейкин.

При этом сенатор подчеркнул, что сама по себе блокировка подозрительных транзакций — это мера вынужденная и оправданная в условиях роста киберпреступности. Но когда статистика покажет устойчивое снижение числа атак и объема украденных средств, систему можно будет пересмотреть.

Ранее депутаты Госдумы одобрили законопроект, направленный на профилактику и пресечение действий мошенников. Документ предусматривает введение ограничений на количество банковских карт: не более пяти в одном банке и до 20 во всех кредитных организациях.

Россия
Совет Федерации
банки
блокировки
переводы
