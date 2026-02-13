Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 08:54

Россиян предупредили о риске отправки «закрашенного» фото банковской карты

МВД: мошенники могут воспользоваться даже закрашенным фото банковской карты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Многие убеждены, что «закрашивание» фотографии банковской карты в редакторе телефона надежно скрывает данные, однако это не так, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В некоторых случаях мошенники все же могут восстановить исходный снимок.

Многие уверены в том, что если «закрасить» данные на фотографии маркером в редакторе телефона, то информация будет надежно скрыта. На практике иногда данные все же можно восстановить, — говорится в сообщении.

В частности, далеко не все инструменты в графических редакторах по умолчанию дают 100% непрозрачность. Что касается размытия, в этом случает также существуют алгоритмы, позволяющие восстановить изначальное изображение.

Ранее мошенники нашли способ использовать смартфоны россиян как собственные платежные инструменты. Установив вредоносное приложение под видом банковского, они получают удаленный доступ к NFC-модулю устройства и эмулируют банковские карты жертв, отметила она.

МВД
полиция
мошенники
банковские карты
кражи
Россиян предупредили о риске отправки «закрашенного» фото банковской карты
