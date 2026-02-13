Эксперт предупредила о волне атак через поддельные банковские приложения Финансист Валишвили: мошенники крадут NFC-доступ через поддельные приложения

Злоумышленники нашли способ использовать смартфоны россиян как собственные платежные инструменты, рассказала NEWS.ru магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Установив вредоносное приложение под видом банковского, они получают удаленный доступ к NFC-модулю устройства и эмулируют банковские карты жертв, отметила она.

После установки такого приложения злоумышленники получают полный доступ к NFC-модулю телефона. Это позволяет им создавать поддельные банковские карты и оплачивать товары и услуги от имени владельца устройства, причём без его ведома, — сказала Валишвили.

По словам эксперта, атака начинается с телефонного звонка. Мошенник представляется сотрудником банка и сообщает, что старая версия мобильного приложения устарела или некорректно работает из‑за санкций. Жертве предлагают переустановить программу и направляют в мессенджер вредоносную ссылку.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Под предлогом доставки посылки они выманивают пароль из СМС и продолжают контакт через звонки и письма. После ввода кода они продолжают общение, убеждая жертву, что ее данные скомпрометированы, и пытаются получить конфиденциальную информацию.