Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 08:40

Эксперт предупредила о волне атак через поддельные банковские приложения

Финансист Валишвили: мошенники крадут NFC-доступ через поддельные приложения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Злоумышленники нашли способ использовать смартфоны россиян как собственные платежные инструменты, рассказала NEWS.ru магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Установив вредоносное приложение под видом банковского, они получают удаленный доступ к NFC-модулю устройства и эмулируют банковские карты жертв, отметила она.

После установки такого приложения злоумышленники получают полный доступ к NFC-модулю телефона. Это позволяет им создавать поддельные банковские карты и оплачивать товары и услуги от имени владельца устройства, причём без его ведома, — сказала Валишвили.

По словам эксперта, атака начинается с телефонного звонка. Мошенник представляется сотрудником банка и сообщает, что старая версия мобильного приложения устарела или некорректно работает из‑за санкций. Жертве предлагают переустановить программу и направляют в мессенджер вредоносную ссылку.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Под предлогом доставки посылки они выманивают пароль из СМС и продолжают контакт через звонки и письма. После ввода кода они продолжают общение, убеждая жертву, что ее данные скомпрометированы, и пытаются получить конфиденциальную информацию.

мошенники
киберпреступность
киберпреступления
карты
приложения
смартфоны
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КНДР пригрозила Южной Корее жесткими контрмерами из-за БПЛА
На Украине раскрыли реакцию Зеленского на публикации о выборах
США по ошибке начали лазерную войну против воздушных шаров
Гладков сделал предупреждение белгородцам, одевающимся в камуфляж
Онколог раскрыл, вызывают ли антиперсперанты рак груди
Замужняя учительница забеременела от одного из своих учеников
Синоптик предупредил москвичей о погодном сюрпризе в пятницу
Россиян предупредили о риске отправки «закрашенного» фото банковской карты
Минстрой назвал профессию с зарплатой в 500 тыс. рублей
Около 80 рейсов задержали в трех московских аэропортах
«С сидений унитазов»: глава Минздрава США признался в наркозависимости
Эксперт предупредила о волне атак через поддельные банковские приложения
В России запретят повышать цену товара при рассрочке
«Уставшие и счастливые»: муж Анфисы Чеховой рассказал о первой брачной ночи
Беспилотную стратосферную платформу «Барраж-1» испытали в России
Киев начал использовать слова вместо оружия в Сумской области
Российские «летающие танки» обрушили на ВСУ мощь бетонобойных «Тулумбасов»
Стало известно, какие продукты подешевели сильнее всего в начале февраля
Тренер назвала неочевидный продукт, способный ускорить похудение
«Была на ИВЛ»: дочь звезды «Папиных дочек» рассказала о смерти матери
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.