Российские банки столкнутся с эпидемией киберпреступности PT: Россию ждет всплеск ИИ-киберпреступности в банковском секторе в 2026 году

Усиленная искусственным интеллектом эпидемия киберпреступности станет одним из ключевых трендов 2026 года для банковского сектора России, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Positive Technologies и ассоциации «Финтех». Аналитики выделили девять тенденций и распределили их по направлениям атак, защиты и технологий.

Авторы исследования включили в число трендов политически мотивированные кибератаки, которые получают финансовую поддержку, а также каскадные и комбинированные атаки на экосистемы финансового сектора. Эти сценарии предполагают одновременное воздействие на взаимосвязанные элементы инфраструктуры.

Эксперты связывают формирование «эпидемии» с широкими возможностями нейросетей, которые злоумышленники используют при подготовке и проведении кибератак. Механизмы применения ИИ в таких схемах «недостаточно зрелые», кроме того, использование ИИ снизило порог входа в киберпреступность, отмечают аналитики.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Под предлогом доставки посылки они выманивают пароль из СМС и продолжают контакт через звонки и письма. После ввода кода они продолжают общение, убеждая жертву, что ее данные скомпрометированы, и пытаются получить конфиденциальную информацию.