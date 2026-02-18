Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 09:51

Российские банки столкнутся с эпидемией киберпреступности

PT: Россию ждет всплеск ИИ-киберпреступности в банковском секторе в 2026 году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Усиленная искусственным интеллектом эпидемия киберпреступности станет одним из ключевых трендов 2026 года для банковского сектора России, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Positive Technologies и ассоциации «Финтех». Аналитики выделили девять тенденций и распределили их по направлениям атак, защиты и технологий.

Авторы исследования включили в число трендов политически мотивированные кибератаки, которые получают финансовую поддержку, а также каскадные и комбинированные атаки на экосистемы финансового сектора. Эти сценарии предполагают одновременное воздействие на взаимосвязанные элементы инфраструктуры.

Эксперты связывают формирование «эпидемии» с широкими возможностями нейросетей, которые злоумышленники используют при подготовке и проведении кибератак. Механизмы применения ИИ в таких схемах «недостаточно зрелые», кроме того, использование ИИ снизило порог входа в киберпреступность, отмечают аналитики.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Под предлогом доставки посылки они выманивают пароль из СМС и продолжают контакт через звонки и письма. После ввода кода они продолжают общение, убеждая жертву, что ее данные скомпрометированы, и пытаются получить конфиденциальную информацию.

киберпреступность
киберпреступники
искусственный интеллект
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр предупредил о последствиях переоценки способностей аутистов
Ядерное оружие НАТО может появиться на границе России
Российские штурмовики пленили бойцов ВСУ благодаря неожиданной хитрости
Google назвала дату релиза новой версии Android
Губернатор Подмосковья наградил бойцов отряда БАРС
В российском городе женщина получила пенсию купюрами банка приколов
Российское кафе проверят после массового отравления посетителей
Названо условие для усиления оружейного сотрудничества между РФ и Африкой
В Петербурге накрыли две крупные лаборатории по производству амфетамина
Озвучены последствия страшной аварии с автобусом и бензовозом под Ростовом
Солдаты ВСУ саботировали приказ и устроили диверсию против себя
Адвокат предупредил о рисках покупки автомобиля из-за границы
Эксперты назвали возраст, когда появляются типичные признаки старения
Задержанному жителю Челябинска поручили взорвать высокопоставленное лицо
Роскошный особняк легендарного режиссера уходит молотка
Азаров объяснил арест бывшего главы Минюста Украины
Российская полиция накрыла «лаборатории смерти»
Хинштейн отправится в Москву для реабилитации после ДТП
В Краснодарском крае справились с пожаром на нефтебазе после атаки ВСУ
Исполнителя хита «Калым» госпитализировали в разгар концерта в Краснодаре
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.