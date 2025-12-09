В России подготовили второй пакет мер для защиты граждан от мошенников

Правительство России разработало второй комплексный пакет мер для защиты граждан от кибермошенников, заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, передает ТАСС. Среди ключевых предложений — запрет международных звонков без согласия абонента и введение специальных детских сим-карт.
Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью, — сказано в сообщении.
Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что мошенники начали чаще звонить школьникам под предлогом срочной диспансеризации. Представляясь врачами, они пытаются узнать персональные данные детей — от контактной информации до паспортной.
До этого сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему для обмана водителей такси и курьеров. Злоумышленники распространяют вредоносные приложения, замаскированные под радары для отслеживания тарифов с целью украсть деньги у жертвы.
Кроме того, злоумышленники разработали новый способ обмана россиян: они отправляют сообщения от имени знакомых с подписью «Смотрю на фото, вспоминаю тебя». В конце сообщения указана ссылка, которая якобы ведет к фотографии, но на самом деле служит для заражения устройства получателя.