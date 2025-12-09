В России подготовили второй пакет мер для защиты граждан от мошенников

В России подготовили второй пакет мер для защиты граждан от мошенников Правительство России разработало второй пакет мер защиты от кибермошенников

Правительство России разработало второй комплексный пакет мер для защиты граждан от кибермошенников, заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, передает ТАСС. Среди ключевых предложений — запрет международных звонков без согласия абонента и введение специальных детских сим-карт.

Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью, — сказано в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что мошенники начали чаще звонить школьникам под предлогом срочной диспансеризации. Представляясь врачами, они пытаются узнать персональные данные детей — от контактной информации до паспортной.

До этого сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему для обмана водителей такси и курьеров. Злоумышленники распространяют вредоносные приложения, замаскированные под радары для отслеживания тарифов с целью украсть деньги у жертвы.

Кроме того, злоумышленники разработали новый способ обмана россиян: они отправляют сообщения от имени знакомых с подписью «Смотрю на фото, вспоминаю тебя». В конце сообщения указана ссылка, которая якобы ведет к фотографии, но на самом деле служит для заражения устройства получателя.