09 декабря 2025 в 22:40

В России подготовили второй пакет мер для защиты граждан от мошенников

Правительство России разработало второй пакет мер защиты от кибермошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правительство России разработало второй комплексный пакет мер для защиты граждан от кибермошенников, заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, передает ТАСС. Среди ключевых предложений — запрет международных звонков без согласия абонента и введение специальных детских сим-карт.

Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью, — сказано в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что мошенники начали чаще звонить школьникам под предлогом срочной диспансеризации. Представляясь врачами, они пытаются узнать персональные данные детей — от контактной информации до паспортной.

До этого сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему для обмана водителей такси и курьеров. Злоумышленники распространяют вредоносные приложения, замаскированные под радары для отслеживания тарифов с целью украсть деньги у жертвы.

Кроме того, злоумышленники разработали новый способ обмана россиян: они отправляют сообщения от имени знакомых с подписью «Смотрю на фото, вспоминаю тебя». В конце сообщения указана ссылка, которая якобы ведет к фотографии, но на самом деле служит для заражения устройства получателя.

