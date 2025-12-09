В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с диспансеризацией

В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с диспансеризацией Депутат Немкин: мошенники стали чаще звонить детям под предлогом диспансеризации

Мошенники начали чаще звонить школьникам под предлогом срочной диспансеризации, заявил RT депутат Госдумы Антон Немкин. Представляясь врачами, они пытаются узнать персональные данные детей — от контактной информации до паспортной.

Во время звонка злоумышленники просят школьников якобы срочно досдать прививки или пройти диспансеризацию. Под конец года многие действительно проходят обследования и завершают медицинские процедуры, поэтому такая легенда выглядит правдоподобно. Именно на этом и играют мошенники, создавая ощущение срочности и формальной обязательности, — предупредил Немкин.

Потенциальным жертвам предлагают заполнить «онлайн-форму», которая якобы требуется для допуска к учебным занятиям. На деле же преступники собирают таким образом личные данные, которые впоследствии используются для противоправных действий, пояснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему для обмана водителей такси и курьеров. Злоумышленники распространяют вредоносные приложения, замаскированные под радары для отслеживания тарифов с целью украсть деньги у жертвы.