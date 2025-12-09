ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 14:46

В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с диспансеризацией

Депутат Немкин: мошенники стали чаще звонить детям под предлогом диспансеризации

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники начали чаще звонить школьникам под предлогом срочной диспансеризации, заявил RT депутат Госдумы Антон Немкин. Представляясь врачами, они пытаются узнать персональные данные детей — от контактной информации до паспортной.

Во время звонка злоумышленники просят школьников якобы срочно досдать прививки или пройти диспансеризацию. Под конец года многие действительно проходят обследования и завершают медицинские процедуры, поэтому такая легенда выглядит правдоподобно. Именно на этом и играют мошенники, создавая ощущение срочности и формальной обязательности, — предупредил Немкин.

Потенциальным жертвам предлагают заполнить «онлайн-форму», которая якобы требуется для допуска к учебным занятиям. На деле же преступники собирают таким образом личные данные, которые впоследствии используются для противоправных действий, пояснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему для обмана водителей такси и курьеров. Злоумышленники распространяют вредоносные приложения, замаскированные под радары для отслеживания тарифов с целью украсть деньги у жертвы.

дети
мошенники
общество
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, к чему может готовиться Трамп после призыва к выборам на Украине
«Больше рычагов»: Каллас рассказала о возможностях ЕС надавить на Китай
В легких 11-летнего школьника нашли наконечник от ручки
В деле о продаже квартиры Долиной всплыли новые скандальные подробности
В ГД ответили, в каком случае выборы на Украине нельзя считать легитимными
Нижегородец незаконно прописал у себя в квартире четверых мигрантов
Самозанятым сообщили приятную новость о больничных
Россиянам рассказали, как просто отпустить накопившиеся обиды
Путин назвал качество, которое объединяет россиян
Булыкин заявил, что не верит в «Балтику»
Вдова звезды «Реальных пацанов» рассказала о последних днях актера
Россиянам рассказали, за что они переплачивают при покупке новостройки
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от атаки БПЛА на Чебоксары
Стало известно, за чей счет восстановят квартиры после атаки БПЛА в Чувашии
У экс-главы сибирского ФМБА могут конфисковать имущество на 180 млн рублей
Госдума приняла важную жилищную льготу для семей военных
Автоюрист предупредил о лекарстве, из-за которого могут лишить прав
«Забава в народе — топтать звезду»: Киркоров встал на сторону Долиной
Была для него куклой: кто избил Анжелику Тартанову до полусмерти?
Салаты, закуски или мясо? Что подать к белому вину: полный гайд от сомелье
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.