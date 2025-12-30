Началась погрузка вещей Долиной из ее квартиры Грузчики приступили к выгрузке вещей Долиной из квартиры Лурье

Началась погрузка вещей певицы Ларисы Долиной из ее квартиры в Хамовническом районе Москвы, сообщил корреспондент NEWS.ru. Четверо рабочих с полудня упаковывают имущество артистки в многочисленные коробки, которыми уже полностью устлан пол и занят кузов грузового автомобиля.

Несмотря на активные действия грузчиков, громоздкие предметы, включая пианино, пока остаются в помещении, а сам процесс перевозки продолжается под наблюдением прессы и местных жителей.

Ранее соседка певицы Ларисы Долиной в Хамовниках поделилась с корреспондентом NEWS.ru, что хотела бы поздороваться с Полиной Лурье после переезда и поздравить ее с победой в суде. С легкой долей иронии она допустила, что, возможно, кто-то захочет встретить ее с цветами и ковровой дорожкой.

До этого стало известно, что Долина перевезла личные вещи из квартиры на склад, расположенный на территории Федерации шахмат России. По предварительной информации, знаменитость арендовала складское помещение площадью 160 квадратных метров, куда грузчики и доставили имущество.