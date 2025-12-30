Минфин перевыполнил план доходов от приватизации

Минфин России в 2025 году перевыполнил план по доходам от приватизации, получив 112 млрд рублей, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр финансов Антон Силуанов. В будущем году ведомство планирует сохранить аналогичный уровень поступлений.

Если говорить о тех активах, которые мы продаем, то в текущем году мы выполнили наши планы. Цифра называлась порядка 100 млрд рублей. Привлечение от реализации активов в 2025 году — мы ее перевыполнили. И оценка текущего года — это 112 миллиардов рублей. А в следующий год планируем остаться в тех же самых параметрах. Есть что реализовывать, и мы видим потенциал на рынке в интересах тех активов, которые будут предлагаться приватизацией. Поэтому примерно ту же сумму планируем, не меньше, получить в следующем году, — сказал Силуанов.

Ранее министр финансов отметил, что открытый аукцион по приватизации одного из крупнейших авиаузлов страны аэропорта Домодедово состоится в начале 2026 года. По его словам, правительство проделало большую работу по этому активу.

Силуанов также отметил, что Минфин России планирует выставить золотодобывающую компанию ЮГК на открытый аукцион. По его словам, министерство не будет затягивать с принятием решения.