Силуанов раскрыл, когда состоится аукцион по приватизации Домодедово Силуанов: аукцион по приватизации Домодедово состоится в начале 2026 года

Открытый аукцион по приватизации одного из крупнейших авиаузлов страны аэропорта Домодедово состоится в начале 2026 года, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, правительство проделало большую работу по этому активу.

Мы проделали большую работу по этому активу. В следующем году, буквально в начале года, соответствующий пакет будет выставлен на аукцион, открытый аукцион, который будет проводиться в соответствии с правилами, утвержденными в законодательстве. Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы, — сказал он.

Ранее Промсвязьбанк оценил активы группы «Домодедово» в 115 млрд рублей. По информации источников, процедуру проведут в начале 2026 года.

До этого Арбитражный суд Московского округа окончательно отклонил кассационную жалобу экс-бенефициара группы «Домодедово» Дмитрия Каменщика. Изначально Генпрокуратура РФ подала иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, а также к самому Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Основанием для исковых требований послужил переход компаний группы под иностранное влияние.