Промсвязьбанк подсчитал стоимость Домодедово перед приватизацией

Промсвязьбанк оценил активы группы «Домодедово» в 115 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на осведомленные источники. По словам одного из собеседников, объявление аукциона планируется до конца декабря, при этом саму процедуру, скорее всего, проведут в начале 2026 года.

Как пишет издание, в Росавиации не стали комментировать эту информацию. Журналисты также разослали запросы в Домодедово, Минтранс, Минфин, Росимущество, Промсвязьбанк и аэропорт Внуково.

Ранее Арбитражный суд Московского округа окончательно отклонил кассационную жалобу экс-бенефициара группы «Домодедово» Дмитрия Каменщика. Изначально Генпрокуратура РФ подала иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, а также к самому Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Основанием для исковых требований послужил переход компаний группы под иностранное влияние.

До этого суд арестовал счета и имущество Каменщика и Когана по иску структур аэропорта на 6,5 млрд рублей. Также был наложен арест на имущество и ценные бумаги компаний «Дом-инвест», «Форум-инвест», «Мера-инвест» и АПК «Племзавод „Ямской“.