Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 18:36

Арестованы счета бывших владельцев аэропорта Домодедово

Суд арестовал счета и активы экс-владельцев Домодедово на 6,5 млрд рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Суд арестовал счета и активы бывших собственников аэропорта Домодедово — Дмитрия Каменщика и Валерия Когана — по иску управляющих структур аэропорта на сумму 6,5 млрд рублей, передают «Ведомости» со ссылкой на данные судебной картотеки. Кроме того, под арест попал капитал Каменщика.

Также наложен арест на имущество и ценные бумаги компаний «Дом-инвест», «Форум-инвест», «Мера-инвест» и АПК «Племзавод «Ямской», которые, как утверждают заявители, «полностью контролирует» Дмитрий Каменщик, — говорится в материале.

Ранее Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил новый иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства имущество бывшего мэра города Владимира Николаева, его матери и других лиц на сумму 1 млрд рублей. Имущество было получено в нарушение антикоррупционного законодательства.

Тем временем стало известно, что решение по представлению о лишении неприкосновенности депутата от «Единой России» Анатолия Вороновского будет принято на заседании 10 ноября. После этого решение будет вынесено на утверждение палаты парламента.

происшествия
суды
счета
замороженные активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали оценку новому замминистру обороны Осьмакову
Что происходит с Telegram и WhatsApp, их заблокируют? Спросили экспертов
Певица Елена Север назвала российских хитмейкеров
Русский танк Т-80 — кошмар для НАТО: объясняем, почему
Бывшая Гуфа выйдет замуж за сына крупного чиновника Тюменской области
Грузия назвала одно условие для интеграции в ЕС
На Украине запретили целый сезон «Игры престолов»
Хакеры получили личные данные командира «Птиц Мадьяра»
Россияне стали меньше есть
Тела свисали из окон: 18 лет назад в Тольятти взорвался автобус
В Госдуме объяснили, почему Киев не пускает журналистов в Красноармейск
Установлена причина массовой драки мигрантов в Новой Москве
МИД России выразил Японии протест из-за учений Joint Exercise
Трамп раскрыл карты насчет ударов по Венесуэле
Юбилейный 50-миллионный пользователь МАХ получил подарок
Москвича задержали за мастурбацию в метро
Раскрыто, почему Зеленский скрывает правду об окружении частей ВСУ
Лебедев раскрыл, какие смартфоны являются «самой большой глупостью»
Деревня в российском регионе заросла мусором из-за аварийного моста
В Европе рассказали, чем больше всего любит заниматься Зеленский
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил
Общество

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.