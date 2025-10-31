Арестованы счета бывших владельцев аэропорта Домодедово

Суд арестовал счета и активы бывших собственников аэропорта Домодедово — Дмитрия Каменщика и Валерия Когана — по иску управляющих структур аэропорта на сумму 6,5 млрд рублей, передают «Ведомости» со ссылкой на данные судебной картотеки. Кроме того, под арест попал капитал Каменщика.

Также наложен арест на имущество и ценные бумаги компаний «Дом-инвест», «Форум-инвест», «Мера-инвест» и АПК «Племзавод «Ямской», которые, как утверждают заявители, «полностью контролирует» Дмитрий Каменщик, — говорится в материале.

Ранее Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил новый иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства имущество бывшего мэра города Владимира Николаева, его матери и других лиц на сумму 1 млрд рублей. Имущество было получено в нарушение антикоррупционного законодательства.

Тем временем стало известно, что решение по представлению о лишении неприкосновенности депутата от «Единой России» Анатолия Вороновского будет принято на заседании 10 ноября. После этого решение будет вынесено на утверждение палаты парламента.