У бывшего мэра Владивостока Николаева изъяли имущество на 1 млрд рублей Суд изъял у экс-мэра Владивостока Николаева имущество на сумму 1 млрд рублей

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил новый иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства имущество бывшего мэра города Владимира Николаева, его матери и других лиц на сумму 1 млрд рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе органа. Имущество было получено в нарушение антикоррупционного законодательства.

Изначально в сентябре Генпрокуратура подала иск на сумму свыше 700 млн рублей. Однако в ходе заседания 17 октября сумма требований была увеличена до более чем 1 млрд рублей. Помимо увеличения суммы, суд также привлек к делу еще пятерых соответчиков. При этом был снят арест с 128 объектов недвижимости, которые ранее были приобретены у Николаева другими людьми.

Ранее стало известно, что у бывших владельцев компании «Макфа» в доход государства изымут 63 квартиры по решению Центрального районного суда Челябинска. Это решение является изменением способа исполнения более раннего постановления суда от 23 января 2025 года, которое касалось взыскания денежных средств и обращения взыскания на долю в уставном капитале предприятия.