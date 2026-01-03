Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 08:16

Пьяный незнакомец на улице — что делать и как не нарваться на неприятности

Как вести себя с пьяным незнакомцем на улице — бежать или пообщаться Как вести себя с пьяным незнакомцем на улице — бежать или пообщаться Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Новогодние праздники — время визитов к друзьям, родственникам и коллегам, когда мы подолгу гуляем по вечерним улицам. Никто из нас не застрахован от встречи с нетрезвым незнакомцем, который вдруг решит завязать беседу или попросить о помощи. Важно знать, как вести себя с пьяным незнакомцем, чтобы избежать неприятностей и сохранить спокойствие.

Если вы оказались с таким человеком один на один на безлюдной улице, главное правило — не паниковать и не показывать страх. Лучший вариант — попытаться быстро покинуть это место, перейти на другую сторону дороги или зайти в ближайший магазин, подъезд, любое открытое заведение. Если уйти сразу не получается, отвечайте коротко и нейтрально-вежливо, например: «Извините, тороплюсь», — и решительно направляйтесь в безопасное место.

На многолюдной улице или в общественном транспорте действует похожая тактика: постарайтесь создать дистанцию, пересядьте в другой вагон, переместитесь ближе к группе людей или охране. Игнорируйте провокации — свист, смешки, оскорбления — и ни в коем случае не отвечайте агрессией, это только усугубит ситуацию. Помните, что пьяный человек ведет себя непредсказуемо и даже ваша мимика может быть воспринята как угроза.

Если нетрезвый незнакомец просит помощи или выглядит беспомощным — например, упал и не может встать, особенно в мороз, — лучше вызовите скорую помощь или полицию по номеру 112, не вступая в прямой контакт. Ваш звонок может спасти человеку жизнь, но подходить близко и пытаться помочь самостоятельно рискованно.

Пьяный незнакомец на улице — что делать и как не нарваться на неприятности Пьяный незнакомец на улице — что делать и как не нарваться на неприятности Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При встрече с агрессивным пьяным человеком главное — не провоцировать конфликт. Не спорьте, не обвиняйте, не показывайте пренебрежение. Как вести себя с пьяным незнакомцем в такой ситуации: говорите спокойно, можно даже сделать формальный комплимент — «вы правы» или «вы интересный человек», — и как можно быстрее покиньте зону конфликта.

Если чувствуете реальную угрозу, кричите, привлекайте внимание окружающих, бегите туда, где есть люди. При нападении лучше отдать деньги или вещи — жизнь дороже любого имущества.

Запомните: лучшая стратегия — избегать общения с нетрезвыми незнакомцами и как можно быстрее оказаться в безопасности. Берегите себя в праздничные дни.

Ранее мы рассказывали, как научиться отказывать и не испытывать за это вину или стыд.

праздники
общество
безопасность
советы
люди
алкоголь
Виктория Семенова
В. Семенова
