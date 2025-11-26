Что такое каско и чем отличается от ОСАГО: разбираемся в нюансах

Что такое каско и чем оно отличается от ОСАГО — этот вопрос волнует всех автовладельцев при выборе страховки. ОСАГО представляет собой обязательную страховку ответственности водителя перед иными автовладельцами, а каско бережет непосредственно вашу машину от каких-либо повреждений. Ключевое отличие: первый полис требуется по закону, второй оформляется добровольно.

Полис ОСАГО должен быть у каждого автовладельца согласно законодательству. Он компенсирует ущерб имуществу, жизни и здоровью третьих лиц, если вы станете виновником дорожно-транспортного происшествия. Страховая выплачивает пострадавшим вместо вас до 400 тысяч рублей за повреждение имущества и до 500 тысяч за вред здоровью каждого пострадавшего. Однако ваша собственная машина при этом останется без возмещения.

Каско — комплексное страхование личного владельца такого документа. Оно компенсирует траты на восстановление вашего автомобиля при столкновениях, угоне, пожаре, граде, падении деревьев, актах вандализма и прочих инцидентах. Выплата не зависит от того, кто признан виновным в аварии. Сумма компенсации определяется индивидуальными условиями договора и может достигать нескольких миллионов для дорогостоящих машин.

Сходства и ключевые отличия

Оба документа связаны с автотранспортом, но функционируют противоположно. ОСАГО стоит дешевле, тарифы регулирует Центробанк, получателем выплат становится пострадавший. Каско обходится значительно дороже, цену устанавливают страховщики, деньги получает владелец полиса. Что такое каско и чем оно отличается от ОСАГО, становится очевидно при аварии или ином ЧП: ОСАГО ремонтирует чужое транспортное средство, каско — ваше собственное.

Требования к наличию документов

Водитель обязан возить с собой действующий полис ОСАГО — электронная версия приравнивается к бумажной и проверяется инспекторами через единую базу. Каско предъявлять сотрудникам ГИБДД не нужно, он понадобится только при обращении за страховой выплатой.

Разница между полисами принципиальная: ОСАГО оберегает интересы третьих лиц и обязательно для всех, каско гарантирует сохранность вашего имущества и приобретается по желанию. Совет автомобилистам: оформляйте ОСАГО в обязательном порядке, а каско выбирайте для новых дорогих машин или транспорта, купленного в кредит.

