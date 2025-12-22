В РСА раскрыли, популярно ли ОСАГО в новых регионах

В новых регионах России нет проблем с внедрением ОСАГО, заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на итоговой пресс-конференции. По его словам, за 11 месяцев в этих областях было 2,5 млрд полисов страхования.

Система заработала. В этих регионах страховые компании достаточно активно продают полисы. Итоги 11 месяцев — почти 2,5 млрд было продано, — сказал Уфимцев.

По словам директора, жалоб от жителей регионов не поступает. Он привел в пример ситуацию, когда в одном из регионов у компании-страховщика закончилась лицензия, однако выплаты все равно были предоставлены.

Ранее сообщалось, что полис ОСАГО стал дороже для виновников ДТП с 9 декабря. Для легковых машин пределы базового тарифа сдвинули на 15%, для мотоциклов — на 40%.

Между тем вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский считает, что цены на ОСАГО для добросовестных водителей необходимо снизить. Он отметил, что к виновникам ДТП можно применять регрессивные требования.