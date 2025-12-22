Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 18:19

В РСА раскрыли, популярно ли ОСАГО в новых регионах

Президент РСА Уфимцев: в новых регионах России есть спрос на ОСАГО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В новых регионах России нет проблем с внедрением ОСАГО, заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на итоговой пресс-конференции. По его словам, за 11 месяцев в этих областях было 2,5 млрд полисов страхования.

Система заработала. В этих регионах страховые компании достаточно активно продают полисы. Итоги 11 месяцев — почти 2,5 млрд было продано, — сказал Уфимцев.

По словам директора, жалоб от жителей регионов не поступает. Он привел в пример ситуацию, когда в одном из регионов у компании-страховщика закончилась лицензия, однако выплаты все равно были предоставлены.

Ранее сообщалось, что полис ОСАГО стал дороже для виновников ДТП с 9 декабря. Для легковых машин пределы базового тарифа сдвинули на 15%, для мотоциклов — на 40%.

Между тем вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский считает, что цены на ОСАГО для добросовестных водителей необходимо снизить. Он отметил, что к виновникам ДТП можно применять регрессивные требования.

РСА
ОСАГО
страховки
новые регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вице-президент США послал американцев «отведать фекалий»
Лавров дал четкий сигнал США из-за бесчинств в Карибском море
Семья посадила на рейс умершую бабушку
Трагедия в семье, критика либералов, сериал об СВО: где сейчас Жигунов
Путин и Рахмон решили усилить борьбу с насилием после трагедии в Одинцово
«Ничего не сотворил»: политолог о вероятности импичмента Трампа
Россиян хотят пересадить в дирижабли
Раскрыта дата прощания с девочкой, погибшей при атаке ВСУ на Севастополь
«Похоронить невозможно»: продюсер Леонид Дзюник о карьере певицы Долиной
Опасный праздничный стол: какие продукты нельзя давать домашним питомцам
Капсула отеля во Внуково «заперла» девушку
В Белом доме отреагировали на слухи о расколе между Рубио и Уиткоффом
Загадочная воронка появилась в европейской стране и затянула лодки
Звезда «Что? Где? Когда?» покинет должность полпреда правительства в КС
«Повышают ставки»: член ОП о перспективах завершения конфликта на Украине
В Крыму вынесли приговор избившим боксера Двали и его товарища
В Госдуме сообщили плохую новость для навязчивых продавцов
Главного борца с коррупцией отправили в купянскую «мясорубку»
В Совфеде заявили о важности межпарламентского диалога РФ и Азербайджана
Стало известно, сколько компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.