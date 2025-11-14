Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 04:18

Камеры на дорогах начнут проверять наличие техосмотра у автомобилей

РСА предложил проверять техосмотр автомобилей через дорожные камеры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский союз автостраховщиков выступил с инициативой по подключению дорожных камер к системе проверки техосмотра транспортных средств, рассказал «Коммерсанту» директор по защите активов РСА Сергей Ефремов. Представители отметили, что легковые такси часто передвигаются без пройденного техосмотра, а по данным Союза операторов ТО, до 30% транспорта игнорирует обязательные требования.

Машины у них, как правило, старше десяти лет. Обязательный регулярный контроль технического состояния им просто необходим. Но по факту его мало кто проходит, — сказано в сообщении.

Предполагается, что проверка будет осуществляться через распознавание государственных номеров с последующей сверкой с базой Единой автоматизированной системы техосмотра. По имеющимся сведениям, начало фиксации нарушений запланировано на конец 2026 года после завершения модернизации системы «Паутина».

Ранее в России сложилась ситуация, при которой владельцы легковых автомобилей массово получают штрафы на суммы до 600 тыс. рублей за нарушения, совершенные грузовым транспортом. Проблема возникла из-за использования дальнобойщиками подложных номерных знаков, зарегистрированных на частные автомобили.

