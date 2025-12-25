Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 14:15

Психолог дала советы, как начать новую жизнь с 1 января без стресса

Психолог Молосова: нельзя жестко ограничивать себя, начав новую жизнь с 1 января

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 1 января можно начать новую жизнь, но не стоит сразу сильно себя ограничивать, поделилась мнением с NEWS.ru руководитель Института превентивной психологии Татиана Молосова. По ее словам, к переменам стоит подойти без фанатизма и начать с небольших шагов. Она считает, что такой способ позволит не потерять мотивацию.

К переменам нужно подходить без фанатизма. Например, не спортзал три раза в неделю, а подняться по лестнице вместо лифта. Не полный отказ от сладкого, а потреблять его через день. Это и есть настоящая новая жизнь, которую можно встроить в реальность, не ломая себя, не срываясь и не разочаровываясь, — сказала Молосова.

Она добавила, что большие перемены строятся из маленьких, почти незаметных шагов, которые дают ощущение: «Я могу. У меня получается».

Ранее детский эндокринолог Юлия Сидорова посоветовала не запрещать детям есть сладкое в новогодние выходные. По ее словам, в противном случае ребенок будет только больше интересоваться сладостями как чем-то запретным. Врач добавила, что запреты приведут к стрессу и расстройству пищевого поведения.

советы
привычки
Новый год
цели
психологи
Максим Ширяев
М. Ширяев
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
