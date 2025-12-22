Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 14:51

Москвичам рассказали о важных изменениях видеофиксации на дорогах

Глава ЦОДД Кизлык: дорожные камеры смогут фиксировать езду без ОСАГО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дорожные камеры в Москве могут получить новый функционал для фиксации автомобилей без полиса ОСАГО уже в 2026 году, заявил генеральный директор ЦОДД Михаил Кизлык корреспонденту NEWS.ru. Он пояснил в ходе брифинга, что реализация этого плана зависит от готовности коллег из ГАИ России, а в случае их согласия ЦОДД организует процесс администрирования таких нарушений.

На следующий год планируется тоже работа с точки зрения расширения функционала фотовидеофиксации. Основное, на что мы хотели бы надеяться и организовать работу, это фиксация проезда транспортного средства без полиса ОСАГО. Но это наша совместная работа с коллегами из ГАИ России и ждем со стороны коллег подтверждения готовности, и в случае этой готовности готовы будем организовать процесс по администрированию данного типа нарушений, — сказал собеседник.

Ранее парламентарии Вологодской области выступили с инициативой о конфискации автомобиля за первое управление им в состоянии опьянения. Они считают, что действующие санкции недостаточно строги, и статистика аварий с участием нетрезвых водителей, несмотря на снижение, продолжает оставаться тревожной.

