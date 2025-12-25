Автоюрист объяснил, можно ли признать сделку на автомобиль недействительной Автоюрист Форманчук: сделки на автомобиль иногда признают недействительными

Сделки на покупку автомобиля иногда признают недействительными, однако такое явление не носит массовый характер, рассказал ОТР автоюрист Комитета по защите прав автовладельцев и блогер Кирилл Форманчук. Он отметил, что подобная схема может работать в две стороны.

То есть вы можете купить автомобиль, [использовать] его, а потом прийти и сказать: «Верните мне деньги, меня обманули мошенники, чтобы я купил у вас автомобиль. Поэтому автомобиль себе оставлю и деньги у вас заберу». Сама эта схема — конечно, абсурд, — заявил Форманчук.

Автоюрист подчеркнул, что чаще для аннулирования сделки покупатели обращаются после того, как приобрели автомобиль у перекупщиков. По его словам, схема с возвратом автомобилей из-за влияния мошенников пока не носит массовый характер.

Ранее автоюрист Лев Воропаев рассказал, что видеоподтверждение желания продать автомобиль и документы не гарантируют защиту имущества в суде после покупки, если продавец находился под влиянием аферистов. По его словам, продавец может оспорить сделку, заявив, что находился под воздействием мошенников.