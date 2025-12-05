ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 12:38

Автоюрист рассказал, возможно ли защитить имущество после покупки

Юрист Воропаев: находившийся под влиянием продавец может оспорить сделку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Видеоподтверждение желания продать автомобиль и документы не гарантируют защиту имущества в суде после покупки, если продавец находился под влиянием аферистов, рассказал Readovka.news автоюрист Лев Воропаев. По его словам, продавец может оспорить сделку, заявив, что находился под воздействием мошенников.

Автоюрист объяснил, единственный способ обезопасить себя — избегать подозрительных сделок с заниженными ценами или вовсе воздержаться от покупки машины. Он отметил, что защититься от подобной схемы на 100% невозможно.

Воропаев подчеркнул, что гарантии могут появиться позже. По его словам, необходимо дождаться позиции Верховного суда по первому прецеденту.

Ранее сообщалось, что суд в Тюменской области признал недействительным кредит, который местный житель получил под влиянием мошенников. Экспертиза доказала, что мужчина не отдавал отчет своим действиям.

