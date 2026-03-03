Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 12:05

Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку в городской черте

В Мангейме самолет Diamond DA-40 сел на парковку после отказа двигателя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Легкомоторный самолет Diamond DA-40 совершил экстренную посадку в городской черте немецкого Мангейма после отказа двигателя, сообщает портал t-online. 23-летний пилот направил самолет на парковочную площадку рядом с пожарной частью.

Самолет проскользил между припаркованными автомобилями. На борту находились три человека: пилот, 37-летний пассажир и его 23-летняя спутница. Все покинули воздушное судно самостоятельно. Пилот получил серьезные травмы, пассажиры зафиксировали легкие ушибы.

Воздушное судно стоимостью около €400 тыс. (36 млн рублей) получило полные разрушения. Федеральное агентство по расследованию авиационных происшествий Германии сообщило о незначительных повреждениях бордюра, дорожного знака и одного припаркованного автомобиля.

Авиационные эксперты охарактеризовали действия пилота как «мастерскую посадку» и отметили его выдержку и профессиональные навыки в экстремальной ситуации. Специалисты продолжают расследование причин отказа двигателя.

Ранее сообщалось, что самолет с блогером Михаилом Литвиным на борту не смог приземлиться на Камчатке и ушел на запасной аэродром. Во время полета экипаж столкнулся с сильной турбулентностью. Литвин вылетел из Москвы в Петропавловск-Камчатский вместе с компанией. Самолет не выполнил посадку в аэропорту назначения и направился на запасной аэродром в Магадане.

самолеты
авиаинциденты
Германия
посадки
