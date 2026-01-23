Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 11:23

Летевший из Пхукета в Барнаул самолет ожидает посадки в Китае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Летевший из Пхукета в Барнаул самолет находится в Китае в зоне ожидания посадки, сообщает ТАСС. Экипаж готовится к посадке, параметры полета находятся под контролем.

Самолет Boeing 757, выполняющий рейс ZF-2998 Пхукет — Барнаул, готовится к незапланированной посадке в аэропорту Ланьчжоу (Китай). В настоящее время воздушное судно находится в зоне ожидания. Экипаж полностью контролирует параметры полета и выполняет процедуры, необходимые для подготовки к посадке, — уточнили в авиакомпании.

Перевозчик добавил, что компания находится в контакте с российскими авиавластями и представителем авиакомпании в Китае.

Ранее сообщалось, что выполняющий рейс Пхукет — Барнаул самолет подал сигнал бедствия. Boeing 757 вылетел из Таиланда около четырех часов назад. По данным источника, на борту находятся 238 пассажиров. Пресс-служба подтвердила, что рейс ZF-2998 готовится к незапланированной посадке.

До этого стало известно, что самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Санкт-Петербург — Архангельск, после посадки слегка выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиров высадили через заднюю дверь самолета. Транспортная прокуратура начала проверку.

авиаинциденты
самолеты
Китай
аэропорты
