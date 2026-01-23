Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air готовится к экстренной посадке

Самолет, выполняющий рейс Пхукет — Барнаул, готовится к экстренной посадке в Китае, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, экипаж подал сигнал бедствия.

Как сообщает канал, Boeing 757 авиакомпании Azur Air направляется в аэропорт Ланьчжоу. Лайнер вылетел из Таиланда около четырех часов назад. По данным источника, на борту находятся 238 пассажиров. Пресс-служба подтвердила, что рейс ZF-2998 готовится к незапланированной посадке.

Ранее самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Санкт-Петербург — Архангельск, после посадки слегка выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиров высадили через заднюю дверь самолета. Транспортная прокуратура начала проверку.

До этого авиакомпания «Уральские авиалинии» получила страховые выплаты в размере 1,3 млрд рублей после посадки самолета в поле в сентябре 2023 года. При этом ущерб от повреждений воздушного судна, по версии следствия, оценивается в 118,9 млн рублей. В результате столкновения самолета с землей были выведены из строя створка ниши шасси, три лопатки двигателя, а также колеса и тормозная система.