Севший в Архангельске самолет не удержался на полосе

Самолет рейса Петербург — Архангельск выкатился за пределы ВПП

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Санкт-Петербург — Архангельск, после посадки слегка выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе перевозчика. По данным авиакомпании, борт пересек границу ВПП стойкой шасси, передает ТАСС.

После посадки рейса FV6305 Санкт-Петербург — Архангельск за 9 января произошло незначительное пересечение самолетом пределов ВПП передней стойкой шасси. Со стороны авиакомпании запрошен коэффициент сцепления на ВПП для сверки с данными, предоставленными экипажу для принятия решения о посадке. Причины события установит созданная комиссия, — говорится в сообщении.

После ЧП пассажиров высадили через заднюю дверь самолета. Никакой опасности им не угрожало. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

По данным аэропорта Архангельска, из-за инцидента рейс из Москвы был направлен на запасной аэродром в Мурманск, еще несколько самолетов задержали. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ранее самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия вскоре после взлета. Лайнер около часа сжигал топливо над городом, после чего совершил штатную посадку в аэропорту вылета. В компании причиной возврата назвали техническую неисправность, не представлявшую угрозы для полета.

Санкт-Петербург
Архангельск
самолеты
аварии
