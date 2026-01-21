Напавшему на техникум в Архангельске студенту вынесли приговор Суд приговорил напавшего на техникум в Архангельске Корюкова к лишению свободы

Северный флотский военный суд Мурманской области приговорил Артемия Корюкова, напавшего на техникум в Архангельске в сентябре 2025 года, к 13 годам лишения свободы, передает ТАСС. Два года он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

В совокупности назначить наказание сроком 13 лет лишения свободы: два года — в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима, — огласил приговор судья.

Ранее прокурор запросил Корюкову 15 лет лишения свободы с отбыванием большей части наказания в тюрьме. Отмечается, что молодой человек полностью признал свою вину. Во время нападения на учебное заведение он ранил преподавательницу русского языка и литературы, а также социального педагога.

