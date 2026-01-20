Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 13:56

Напавшему на архангельский колледж запросили 15 лет лишения свободы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Напавшему на преподавателей архангельского колледжа Артемию Корюкову запросили 15 лет лишения свободы, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. В частности, предлагается отбывание большей части срока в тюрьме, а затем — в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что молодой человек полностью признал свою вину. Инцидент произошел в сентябре 2025 года.

Прокурором <…> предложено суду назначить подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде 15 лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

Ранее Новосибирский областной суд смягчил приговор руководителю и воспитателю частного детского сада «Маленький принц», осужденным за истязание детей. Апелляция сократила сроки наказания обеим подсудимым на полгода — до четырех и трех лет лишения свободы.

До этого адвокат Дмитрий Григорьев, комментируя соответствующее ходатайство маньяка-педофила Николая Чигиринских, выразил мнение, что осужденные имеют право обращаться в суд за рассмотрением вопроса изменения наказания. Однако, по словам юриста, удовлетворение заявления или отказ — прерогатива суда.

Россия
Архангельская область
обвинения
суды
сроки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Бекхэмов высказал обиду на родителей
Телеведущая Борисова рассказала о взаимоотношениях с дочерью
Приморский водитель может нарваться на «уголовку» за непропуск скорой
Подмосковные врачи спасли малыша, проглотившего металлический болт
Эксперт рассказал, куда вложить деньги при падении ставок по вкладам
Фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС работать с США по Украине
Погода в Москве в среду, 21 января: ждать ли резкое потепление и ливни
Генерал из Эстонии оскорбительно высказался о Трампе
«Может, не хватает территории»: Лавров о решении Дании отобрать землю у РФ
HR-эксперт рассказала, как изменятся требования к сотрудникам
«Практически война»: в ГД предостерегли Европу от притязаний на Калининград
Уколы и таблетки для похудения: вся правда о медикаментозном лечении
Двое мужчин избили человека до смерти и попытались замести следы
В Госдуме поддержали новые меры против дропперов
Гибкая логистика как инструмент управления затратами
Меркачева указала на одну деталь в убийстве 18-летнего юноши в Подмосковье
«Все-таки проснулись»: Лавров раскрыл, кто пробудился в Европе
Родственников пропавшего российского пловца вызвали в Турцию
«Фиаско, тирания». Кто и зачем разваливает ЕС — почему России это невыгодно
Политтехнолог оценил, вырастет ли уровень безработицы
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.