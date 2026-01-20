Напавшему на архангельский колледж запросили 15 лет лишения свободы

Напавшему на преподавателей архангельского колледжа Артемию Корюкову запросили 15 лет лишения свободы, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. В частности, предлагается отбывание большей части срока в тюрьме, а затем — в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что молодой человек полностью признал свою вину. Инцидент произошел в сентябре 2025 года.

Прокурором <…> предложено суду назначить подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде 15 лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

Ранее Новосибирский областной суд смягчил приговор руководителю и воспитателю частного детского сада «Маленький принц», осужденным за истязание детей. Апелляция сократила сроки наказания обеим подсудимым на полгода — до четырех и трех лет лишения свободы.

До этого адвокат Дмитрий Григорьев, комментируя соответствующее ходатайство маньяка-педофила Николая Чигиринских, выразил мнение, что осужденные имеют право обращаться в суд за рассмотрением вопроса изменения наказания. Однако, по словам юриста, удовлетворение заявления или отказ — прерогатива суда.