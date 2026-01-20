Истязательницам малышей в детсаду Новосибирска скостили сроки В Новосибирске работникам детсада смягчили наказание по делу об истязании детей

Новосибирский областной суд смягчил приговор руководителю и воспитателю частного детского сада «Маленький принц», осужденным за истязание детей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Апелляция сократила сроки наказания обеим подсудимым на полгода — до четырех и трех лет лишения свободы.

Суд апелляционной инстанции в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности освободил от наказания по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Директор приговорена к четырем годам лишения свободы, а воспитатель — к трем годам лишения свободы, — говорится в сообщении.

В ходе процесса было доказано, что сотрудницы сада, движимые ненавистью, систематически избивали детей. Кроме того, следствие пришло к выводу, что обвиняемые подвергали малышей психологическому насилию, нанося серьезный вред их развитию.

Частный детский сад в Октябрьском районе закрыли в октябре 2023 года. Мать одного из пострадавших детей рассказывала, что заметила синяк на голове сына за неделю до того, как стало известно о жестоких методах, которые применяли воспитатели. Тогда сотрудница объяснила появление синяка падением с горки. Мать мальчика отметила, что ребенок не мог рассказать ей о происходящем: у мальчика проблемы с речью из-за аутизма.

Ранее стало известно, что сотрудница одной из школ в Котласском районе Архангельской области систематически избивала восьмилетнего ученика за плохое поведение. Это продолжалось с января по март 2025 года. Учительницу признали виновной по статьям об истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей, ее приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно.