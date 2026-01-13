Российская учительница несколько месяцев избивала ученика за непослушание В Архангельской области учительницу осудили за избиение восьмилетнего ученика

Сотрудница одной из школ в Котласском районе Архангельской области систематически избивала восьмилетнего ученика за плохое поведение, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. По данным ведомства, это продолжалось с января по март 2025 года. Учительницу признали виновной по статьям об истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей, ее приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно.

Приговором Котласского городского суда учителю назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Суд также запретил ей заниматься педагогической деятельностью в течение одного года. Приговор суда не вступил в законную силу, — говорится в сообщении.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе завершили расследование уголовного дела об избиении детей в отношении двух учителей физкультуры Гыданской школы-интерната. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.