Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 12:08

Московская частная школа закрылась после сбора оплаты

Частная школа в Москве закрылась посреди учебного года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Престижная частная школа в Москве объявила о закрытии посреди учебного года после сбора оплаты за будущие триместры и следующий учебный год, сообщает Telegram-канал «112». После закрытия без места обучения остались около 300 школьников.

Стоимость учебы в школе начиналась примерно от 2,5 млн рублей в год. По данным родителей, руководство заведения в основном состоит из иностранных граждан. Директором канал назвал британца Чарли Кинга.

Родители выражают опасения, что руководство может покинуть Россию с полученными средствами и избежать ответственности. Кроме того, семьям необходимо в срочном порядке искать другие учебные заведения, готовые принять детей в середине учебного года.

Ранее зампредседателя Госдумы, координатор направления «Развитие новых регионов» народной программы партии «Единая Россия» Анна Кузнецова сообщила, что в России до 2028 года на строительство новых детских садов выделено 26 млрд рублей. На форуме партии «Единая Россия» она уточнила, что средства пойдут не только на традиционные ясли, но и на альтернативные формы ухода за детьми, такие как услуги социальных нянь. Трансляция велась в «ВК».

школы
Москва
ученики
школьники
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.