Московская частная школа закрылась после сбора оплаты

Престижная частная школа в Москве объявила о закрытии посреди учебного года после сбора оплаты за будущие триместры и следующий учебный год, сообщает Telegram-канал «112». После закрытия без места обучения остались около 300 школьников.

Стоимость учебы в школе начиналась примерно от 2,5 млн рублей в год. По данным родителей, руководство заведения в основном состоит из иностранных граждан. Директором канал назвал британца Чарли Кинга.

Родители выражают опасения, что руководство может покинуть Россию с полученными средствами и избежать ответственности. Кроме того, семьям необходимо в срочном порядке искать другие учебные заведения, готовые принять детей в середине учебного года.

