Новость о сносе полуротонды в Алуште застала врасплох замминистра культуры

Замминистра культуры Крыма Ростенко узнал о сносе полуротонды от журналистов

Ротонда Центрального пляжа на набережной в Алуште Ротонда Центрального пляжа на набережной в Алуште Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Новость о сносе полуротонды на набережной в Алуште застала врасплох заместителя министра культуры Крыма Андрея Ростенко, передает Telegram-канал «Mash на волне». По его словам, объект нельзя было сносить. Известно, что о самом факте демонтажа он узнал от журналистов.

По информации источника, Ростенко, который также возглавляет департамент госконтроля за объектами культурного наследия, допустил только возможность разбора конструкции с последующей сборкой. Когда чиновнику направили видео работы экскаватора, он не смог однозначно квалифицировать действия, а именно аккуратный разбор это или снос.

Ранее сообщалось, что в Алуште разгорелся скандал вокруг сноса полуротонды — одного из главных символов города. Объект культурного наследия, построенный в 1951 году, власти обещали отреставрировать почти за 10 млн рублей. Известно, что месяц назад рабочие приступили к обещанному ремонту: планировалось привести в порядок колонны. Однако в четверг, 19 марта, на набережную внезапно приехал экскаватор и начал крушить памятник. Местные оказались шокированы этой ситуацией.

Алушта
Минкультуры
Крым
сносы
XXVII рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» запустил прием заявок
Текстиль и свет: как ткани меняют атмосферу комнаты вечером
ВСУ угрожают жизни россиян из 124 населенных пунктов
Спецпосланник США сформулировал приоритеты Вашингтона в мире
В Иране опровергли информацию о назначении нового главы Совбеза
Эксперт объяснил, почему не всем бизнесам нужно внедрять ИИ
Юрист объяснила, зачем москвичи покупают квартиры в Воркуте
Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР
«Пашут в три пота»: в «Газпроме» объявили о наступлении времени «быков»
«Время новых впечатлений»: Буланова рассказала о тоске по «нулевым»
«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения в эфир
Двум приграничным регионам России выделят около 7 млрд рублей
Россия доставила в Мозамбик палатки и продукты
Политолог ответил, зачем США пригласили Лукашенко с визитом
Желание уволиться из театра, слухи о болезни: как живет Олег Меньшиков
ЕС не смог согласовать решение о финансировании Украины
Спецпосланник США раскрыл планы Лукашенко по Совету мира
«Жесткий мужик»: британский генерал рассказал о встрече с Герасимовым
Хегсет обвинил Украину в резком истощении американских боеприпасов
В Минэнерго сделали важное заявление о запрете на экспорт бензина
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

