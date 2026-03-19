Новость о сносе полуротонды в Алуште застала врасплох замминистра культуры

Новость о сносе полуротонды на набережной в Алуште застала врасплох заместителя министра культуры Крыма Андрея Ростенко, передает Telegram-канал «Mash на волне». По его словам, объект нельзя было сносить. Известно, что о самом факте демонтажа он узнал от журналистов.

По информации источника, Ростенко, который также возглавляет департамент госконтроля за объектами культурного наследия, допустил только возможность разбора конструкции с последующей сборкой. Когда чиновнику направили видео работы экскаватора, он не смог однозначно квалифицировать действия, а именно аккуратный разбор это или снос.

Ранее сообщалось, что в Алуште разгорелся скандал вокруг сноса полуротонды — одного из главных символов города. Объект культурного наследия, построенный в 1951 году, власти обещали отреставрировать почти за 10 млн рублей. Известно, что месяц назад рабочие приступили к обещанному ремонту: планировалось привести в порядок колонны. Однако в четверг, 19 марта, на набережную внезапно приехал экскаватор и начал крушить памятник. Местные оказались шокированы этой ситуацией.