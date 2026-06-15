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15 июня 2026 в 13:48

Пискарев указал на попытки иностранных дипломатов вмешаться в дела России

Пискарев осудил участие иностранных дипломатов в мероприятиях партий

Василий Пискарев Василий Пискарев Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Комиссия Государственной Думы расценивает участие иностранных дипломатов в политических мероприятиях некоторых партий как попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, заявил председатель комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства ГД Василий Пискарев. По его словам, которые передает ТАСС, дипмиссии недружественных стран используют свои официальные ресурсы для заявлений, дискредитирующих избирательную систему в России.

В преддверии выборов активизировалась деятельность ряда дипломатических представительств недружественных стран. Для распространения пропагандистских материалов и заявлений, дискредитирующих избирательную систему и имеющих цель повлиять на выборные процессы, задействованы их официальные русскоязычные информационные ресурсы, — отметил Пискарев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам встречи с президентом Белоруссии Александра Лукашенко, что власти европейских государств ошибочно полагают, будто могут выдвигать ультиматумы Москве. Он отметил, что в сложившейся обстановке европейцы приходят к неверным выводам о том, что РФ якобы проигрывает, а Украина одерживает победу.

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