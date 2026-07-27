Жениха зарезали на собственной свадьбе

В Ачинске Красноярского края свадьба обернулась трагедией: в одном из городских кафе жених получил смертельное ножевое ранение в ходе конфликта с посетителями соседнего банкета, передает Telegram-канал Mash. Молодожены находились в кафе «Уют», где параллельно проходило празднование юбилея другой компании, между группами гостей возникла ссора.

Жених по имени Семен вступился за своего друга и был атакован оппонентом — удар ножом пришелся прямо в сердце. По словам родственников, мужчине провели сложную операцию, он пришел в себя, однако через несколько дней состояние резко ухудшилось. Пострадавшего экстренно перевезли в Красноярск, но спустя девять дней он скончался. Нападавший явился в полицию с повинной.

Ранее суд в Ставропольском крае приговорил 56-летнюю женщину к девяти годам лишения свободы за убийство и расчленение тела мужа. По данным следствия, преступление произошло во время бытовой ссоры, которая возникла в ходе застолья.