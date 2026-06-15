Юрист объяснил, как работает льготное автокредитование Юрист Свечников: скидка на отечественные машины по льготе может составить 35%

Скидка по льготному автокредитованию на отечественные модели может составить до 35%, рассказал RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Владимир Свечников. Он отметил, что раненым участникам спецоперации с ручным управлением дают до 40% скидки.

Базовый дисконт на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания составляет 20%, для жителей Дальневосточного округа — 25%. На отечественный электромобиль или последовательный гибрид скидка доходит до 35%, но в пределах 925 тыс. рублей, — рассказал Свечников.

Юрист подчеркнул, что стоимость машины должна быть не более 2 млн рублей. По его словам, также автомобиль должен набрать не менее 2,5 тыс. баллов локализации.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге до 2030 года планируется отмена транспортного налога для электромобилей и автомобилей, работающих на природном газе. Законопроект был одобрен депутатами в первом чтении.